Роскошная жизнь, шикарные курорты, дружба с элитой — всё это хотела бы иметь каждая девушка. К счастью, для красивых и уверенных в себе женщин нет ничего невозможного. Эти мечты могут стать реальностью благодаря работе в сфере эскорт-услуг. Давайте разберемся, что это такое.

Что такое работа в эскорте

В переводе с французского escorte означает «сопровождение». Когда-то так называли только военную охрану, конвой. А сегодня слово чаще используется в значении «составлять компанию на мероприятиях». Например, богатые мужчины нанимают красивых девушек для совместного посещения банкетов, деловых встреч и вечеринок. То есть ответ на вопрос что такое эскорт — работа в сопровождении.

Но почему эта услуга так востребована? Разве успешный человек не может пойти на светский раут с женой? Как оказывается, не всегда. Во-первых, у многих деловых людей не хватает времени на личную жизнь. А во-вторых, бывает и так, что супруга не желает никуда ходить.

Между тем, появление на людях с красивой леди — это не просто дань этикету. Это символ статуса и престижа. Потому что шикарная спутница говорит о мужчине больше, чем его дорогой костюм или часы.

Чтобы найти себе достойную пару, клиенты обращаются в эскорт-агентства, где работают модели. Эти компании выступают посредниками между девушками и заказчиками. Чтобы попасть сюда на работу, надо пройти отбор. Причем условия весьма строгие.

Требования к девушкам

Модельные агентства отбирают кандидаток не только по внешности, но и по манерам поведения и уровню эрудиции. Девушка, которая претендует на работу в эскорте, должна соответствовать таким критериям:

приятный, ухоженный вид;

чувство стиля;

умение общаться и вести беседы на разные темы;

тактичность.

Особенно ценятся дамы со знанием иностранных языков. Этот навык важен не только для поездок за границу, но и для общения с гостями из-за рубежа.

Высокий заработок и не только

Что такое эскорт для девушки? Это работа, которая приносит очень хорошие деньги. Благодаря им можно полностью обеспечить себя и своё будущее. За один лишь час на выезде можно зарабатывать от 200 до 1000 USD — всё зависит от талантов и внешности. Но кроме высокой зарплаты есть и другие плюсы:

Знакомства с элитой и, как следствие, полезные связи. Путешествия вместе клиентами за границу, причем часто на престижные курорты. Постоянное развитие, поскольку для успеха надо выглядеть идеальноо, а также быть интересной собеседницей.

Новые встречи, поездки, события — всё это, несомненно, стимулирует к личному росту. Не стоит забывать, что многие звезды начинали именно как компаньонки. Например, Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Наталья Водянова. Они доказали, что услуги эскорта могут стать первой ступенькой к вершинам славы и успеха.

Если вы красивы, обаятельны и желаете учиться новому, работа в сопровождении поможет вам реализовать свои таланты.